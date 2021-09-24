محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية حمد ناصر الظفيري إطلاق تخفيضات شهر سبتمبر، مشيدا بالتطور الملحوظ والاستمرارية في التقدم، الذي شهدته الجمعية في الآونة الأخيرة، وتسارع وتيرة الإنجازات فيها، لتحتل مكانة مميزة بين مثيلاتها من الجمعيات الأخرى، مجددا العزم على مواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف المرجوة.



وأعرب خلال إطلاق التخفيضات بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة سامي غازي الظفيري ورئيس لجنة المشتريات خالد سميحان العنزي وأمين الصندوق سلطان المطيري ومدير الجمعية فلاح الرجعان عن حرص مجلس الإدارة توفير السلع بأسعار تنافسية، ودعم الأنشطة والخدمات الاجتماعية للمساهمين، وقد تمثل ذلك في إطلاق مهرجانات تسويقية متواصلة، تتسم بكثرة العروض وارتفاع نسبة التخفيضات على السلع ليستفيد منها المساهمون وجميع أهالي المنطقة.



وبدوره، قال رئيس لجنة المشتريات في الجمعية خالد سميحان العنزي إن إطلاق تخفيضات شهر سبتمبر سيستمر حتى 5 أكتوبر المقبل وذلك لمدة أسبوعين في الأسواق المركزية دون انقطاع لأي صنف من السلع المشمولة بالتخفيضات، مشيرا إلى أن المهرجان يشمل أكثر من 350 صنفا من المواد الغذائية والاستهلاكية.



وشدد على حرص الجمعية على تنظيم المهرجانات التسويقية بشكل مستمر وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والضرورية بنسب تصل في بعض الأحيان إلى 50% وأكثر، موضحا أن الأصناف التي يتم تخفيض أسعارها لم يسبق لها من قبل، حيث شملت العديد من المواد الغذائية التي يحتاجها الأهالي، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للمواد الغذائية والاستهلاكية والمنظفات التي تورد للجمعية نحو 200 صنف، وقد تم خفض أسعار السلع بكل الأسواق المركزية والفروع.



واختتم مبشرا بالعديد من التخفيضات والمهرجانات والأنشطة والعروض والخدمات والمفاجآت التي ستقدمها جمعية النسيم خلال العام 2021، والتي ستشكل نقلة نوعية استمرارا للعمل الكبير والجهود المتميزة التي أنجزت خلال هذا العام.