محمد راتب



قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني تقريرا حول إنجازات الجمعية ونتائجها المالية والإدارية أمام رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، مشيدا بدور وجهود المجلس البلدي التي يبذلها في خدمة الكويت والحركة التعاونية التي تعتبر محل اعتزاز وتقدير من مجلس الإدارة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي في مكتبه رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني وأمين الصندوق طارق مندني ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عبدالله الشراح، وتم التطرق لأهم احتياجات المنطقة والمساهمين، حيث رحب وأشاد بدور مجلس الإدارة والجهود المبذولة واهتمامه ومتابعته المستمرة.



وأكد العتيبي اطلاعه على ما تقدمت به الجمعية، وسيتم التوجيه المناسب لتلك المتطلبات وإجراء اللازم عليها، كما تناول اللقاء عدة اقتراحات بناءة مؤكدا حرص أعضاء المجلس البلدي على التعاون مع كل الجهات في الدولة.



بدوره، قال السداني نود أن نشكركم على الاهتمام الكبير الذي قدمتموه لأهالي المنطقة والمساهمين وتسهيل ما تحتاجه المنطقة وأهميته للمساهمين وأبناء المنطقة، ومنها التي مازالت بانتظار موافقتكم الكريمة، كالموافقة على تخصيص موقع مؤقت للوازم العائلة بجوار فرع جمعية الروضة وحولي التعاونية قطعة 49، والموافقة على تعديل مسمى سوق خضار في منطقة حولي ليصبح سوق خضار ومحلات تجارية بدلا من سوق خضار، وذلك لحاجة المنطقة الماسة لذلك.