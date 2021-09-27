محمد راتب



أعلن رئيس جمعية الجهراء التعاونية عيد الظفيري انطلاق مهرجان سبتمبر 2021 في سوقي الجهراء والواحة أمس الأحد ولغاية 5 أكتوبر بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للأصناف الغذائية والاستهلاكية، موضحا أن المهرجان يشمل أكثر من 250 صنفا مخفضا ما بين غذائي واستهلاكي بنسبة تخفيضات تصل إلى 60%.

وقال إن المهرجان يأتي ضمن سلسلة المهرجانات والعروضات المرسومة وفق الخطة التسويقية طوال العام الهادفة لتخفيف الأعباء المالية عن أهالي المنطقة والمساهمين مع الحرص على زيادة المبيعات والأرباح، مؤكدا أن جميع السلع المشمولة في المهرجان متوافرة طوال فترة العرض دون نقصان.



وأشار إلى أنه تم إبلاغ كل مديري الأسواق المركزية بتزويد الأصناف المشمولة في المهرجان أولا بأول بأماكنها المخصصة في الأرفف والطبليات ليستفيد كل مرتادي الجمعية من العروض، مبينا أنه تم اختيار السلع بعناية تامة خاصة السلع سريعة الدوران التي يكون عليها إقبال من المستهلكين والمساهمين.

ودعا الظفيري جميع أهالي المنطقة من المساهمين والمستهلكين إلى التسوق في المهرجان والاستفادة من التخفيضات على السلع سواء الغذائية أو الاستهلاكية، موضحا أنه تتزامن مع المهرجان تخفيضات نوعية على اصناف مختارة في سوق الجملة وبأسعار مناسبة مستمرة لغاية 30 سبتمبر 2021.

وفي نهاية التصريح، شدد على أن الجمعية مستمرة في تنظيم المهرجانات وتوفير الخدمات التي يستفيد منها المساهم أو المستهلك، لافتا إلى ان مجلس الادارة حريص على خدمة المساهمين بكل الأصعدة.