محمد راتب



أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية الفنطاس التعاونية عويس السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» عن استمرار مهرجان سبتمبر الذي انطلق أول من أمس حتى 30 الجاري بتخفيضات تصل إلى 60% على أكثر من 350 صنفا وسلعة، إلى جانب تشكيلة من الخضار والفواكه.

وأشار السبيعي إلى أنه تم الاستعداد والتحضير لإطلاق المهرجان ليكون ملبيا لتطلعات المساهمين وعموم المستهلكين، موضحا أنه جرى اختيار الأصناف الغذائية والاستهلاكية من الأكثر طلبا واستهلاكا.

وذكر انه تم التواصل مع كبرى الشركات لتوفير المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية بتخفيضات متفاوتة.