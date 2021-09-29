محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني عن توقيع الجمعية بروتوكول تعاون مع جمعية المعلمين، معربا عن فخره بتوقيع البروتوكول والتزام الجمعية بمسؤوليتها الاجتماعية، وجهودها لدفع عجلة التعليم في كل المجالات، ودعم مدارس المنطقة وصيانتها.



وتم التوقيع بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد السداني ونائبه فيصل المنيس وأمين الصندوق طارق مندني، والمدير العام بسام البدر، وأمين سر جمعية المعلمين عايض السبيعي، وحمد الهولي، وفاطمة الزير، وذلك لحرص الطرفين على تعويض الفاقد التعليمي، وزيادة التحصيل العلمي لأبنائنا بعد انتشار جائحة كورونا، وتم الاتفاق على تنفيذ فصول التقوية لـ 200 طالب من المراحل الثانوية من أبناء المساهمين.



وأضاف السداني ان جمعية المعلمين ستوفر الهيئة التعليمية والجهاز الإشرافي والهيئة الإدارية وبإشراف ومتابعة من موجهين فنيين، وذلك لتقديم التحصيل العلمي المناسب لأبنائنا الطلبة من المرحلة الثانوية من أبناء المساهمين ومن خلال فصول التقوية لـ 200 طالب، وبأسعار مدعومة من الجمعية ونسبة خصم تصل إلى 50% من سعرها المعتمد لدى جمعية المعلمين، مشيرا إلى أن الجمعية قامت وقبل بداية العام الدراسي بدعم ورعاية مدارس منطقتي الروضة وحولي وعددها 10 مدارس من صيانة للمنشآت والفصول والملاعب والصالات ودورات المياه وأجهزة التكييف والكمبيوتر.



بدورها، قالت فاطمة الزير: وقعنا بروتوكول تعاون هام جدا لأبنائنا الطلبة، ونثمن دور جمعية الروضة وحولي، حيث قامت كعادتها بالتميز في خدماتها وأنشطتها وأعمالها، وجاء البروتوكول لخدمة أبناء المنطقة والمساهمين، مشيرة إلى أهمية العلم في حياتنا والشراكة بين مؤسسات المجتمع لخدمة العلم، مؤكده تشجيع الدولة للقطاع التعاوني والترحيب بهذه الأعمال الوطنية.