محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد افتتاح «تخفيضات أكتوبر» في السوق المركزي بمشرف ومبارك العبدالله بحضور الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعاون بوزارة الشؤون سالم الرشيدي، حيث وصلت التخفيضات إلى 50% وشملت مجموعة متنوعة من المنتجات العالمية والمحلية بلغت أكثر من 1000 صنف تميزت بجودة عالية للسلع المعروضة والماركات التجارية المشهورة.

وقد كان في استقبال الوكيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية والمدير العام والمدير الإداري، وقد أثنى الرشيدي على التخفيضات بالسوق المركزي بهذا العدد الوافر من الأصناف وحجم التخفيضات وحسن التنظيم والترتيب ومراعاة الجمعية للإجراءات الصحية الاحترازية أثناء عملية التسوق بالجمعية، كما قام بجولة تفقدية لمركز العطور والتجميل والصيدلية وأشاد بمرافق الجمعية واهتمام إدارتها بالتطوير الدائم.



وتقدم الفهد بالشكر والتقدير لحضور الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعاون وتلبيته دعوة الإدارة لبدء التخفيضات بالسوق المركزي بمشرف ومبارك العبدالله ويليها في نفس الشهر تخفيضات ستشمل الصيدلية ومركز لوازم العائلة والعطور والتجميل بخصومات تصل إلى 50 و60% وستكون على منتجات مختارة تلبي رغبات المتسوقين خاصة من أهالي منطقتي مشرف ومبارك العبدالله.