يجوز للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي مباشرة الدوام المدرسي للطلاب حضورياً 26 الجاري

يسري على المدارس الخاصة العربية (الأهلية والنموذجية) نظام عمل مدارس التعليم العام الحكومية



عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وزارة التربية نظام العمل في المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.



وقال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة في تعميم اصدره وتلقت «الأنباء» نسخة منه: «عملا بدليل الإجراءات والتدابير الاحترازية للهيئة التدريسية والإدارية والطلاب والإرشادات العامة الوقائية، وتأسيسا على خطة العام الدراسي 2021-2022 المعتمدة من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أغسطس الماضي وتحقيقا للمصلحة العامة، يعمم التالي:



أولا: يبدأ العام الدراسي 2021-2022 في المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية - حضوريا - للطلاب اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل ويجوز للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي مباشرة الدوام المدرسي للطلاب حضوريا للعام الدراسي 2021 - 2022 اعتبارا من 26 الجاري، ويسري على المدارس الخاصة العربية (الأهلية والنموذجية) نظام عمل مدارس التعليم العام الحكومية.



ثانيا: تلتزم المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بالإجراءات التنظيمية المحددة بالبند (ثانيا) من خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 11 أغسطس لعودة الطلاب للمدارس في العام الدراسي 2021 -2022 وعلى وجه الخصوص ما يلي:



1- الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية بحسب الدليل الإرشادي الصادر في هذا الشأن والقرارات والنشرات اللاحقة له.



2- ألا يزيد عدد الطلاب بالفصل على 20 طالبا، وتلتزم المدارس الخاصة ذات الكثافة الطلابية التي تتجاوز هذا الحد بتقسيم الفصل الدراسي إلى مجموعتين متكافئتين في عدد الطلاب وبذات التنظيم الوارد في الخطة المعتمدة.



3- الاشتراطات المحددة لدخول المبني المدرسي للعاملين بها والطلاب والزائرين وأولياء الأمور على النحو التالي:



بالنسبة للطلاب من عمر (12 سنة وما فوق) والعاملين بالمدرسة وأولياء الأمور والزائرين المحصنين ضد فيروس كورونا: يسمح بدخولهم للمدرسة شريطة تقديم ما يفيد ذلك.



وأضاف د.الحويلة في تعميمه: «بالنسبة للعاملين والطلاب من عمر (12سنة وما فوق) غير المحصنين ضد فيروس «كورونا»: يشترط تقديم نتيجة فحص (PCR) «سلبي» كل أسبوع، مشيرا الى انه بالنسبة لأولياء الأمور والزائرين غير المحصنين ضد فيروس «كورونا»: يشترط تقديم نتيجة فحص (PCR) «سلبي» مدته أقل من 72 ساعة.



ثالثا: تلتزم المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية باستمرار تفعيل مهام فريق العمل المكلف بكل مدرسة بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والمحددة مهامه بموجب الفقرة (ثالثا) من النشرة العامة رقم (168026) الصادرة بتاريخ 17 مارس 2021 واستمرار تفعيل مهام فريق التدخل السريع في مواقف الأزمات والحوادث في كل مدرسة.



رابعا: تخضع المدارس الخاصة بكل أنظمتها لتقييم اللجان المختصة بوزارة التربية بالإشراف على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للعودة لمقاعد الدراسة في مدارس التعليم الخاص، ولا يسمح للمدارس التي لم تستوف شروط التأهيل المقررة بحسب الدليل الإرشادي بمباشرة الدوام المدرسي، ويطبق في شأنها الإجراءات والجزاءات المقررة، ويسري على أعضاء اللجان ما يسري على الزائرين من اشتراطات.



خامسا: يسمح للفرق واللجان المختصة بوزارة الصحة بزيارة المدارس الخاصة والتحقق من تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل مرافق المبني المدرسي وملحقاته بما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية أثناء اليوم الدراسي.



سادسا: تعد كل مدرسة قوائم الطلاب بحسب الفصول الدراسية ومجموعاتهم على النحو التالي: المدارس ذات الكثافة المنخفضة بما لا يزيد على 20 طالبا بالصف: يسمح بمباشرة الدوام المدرسي حضوريا لجميع طلابها - يوميا، أما المدارس ذات الكثافة المرتفعة بما يزيد على 20 طالبا فيقسم الفصل الدراسي إلى مجموعتين متكافئتين من حيث العدد حسب التسلسل الهجائي للأسماء، وينظم دوام المجموعتين بحيث يكون اليوم الأول من الأسبوع الأول للمجموعة الأولى واليوم الثاني للمجموعة الثانية، وإعادة توزيع الدوام في الأسبوع الثاني، بحسب ما نظمه البند (ثانيا) من خطة الوزارة.



وأوضح د.الحويلة انه وفي جميع الأحوال تلتزم المدارس الخاصة بمراعاة كل الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.



سابعا: يسمح للمدارس الخاصة الأجنبية ذات الكثافة الطلابية المرتفعة بحسب التنظيم الوارد في البند (سادسا) التي يطبق في شأنها نظام توزيع طلابها المجموعتين باستخدام المنصات التعليمية الإلكترونية للأيام التي لا يحضر فيها الطلاب للمدرسة وذلك بتقديم خدمة التعليم عن بعد (غير المتزامن) لطلابها باستخدام المصادر التعليمية التي تساهم في التعلم الذاتي للطلاب كالحصص المصورة والتدريبات والواجبات والبحوث وخلافهم وعلى أن يتم ذلك وفق أحكام الفصل الأول من القرار رقم 23555-2020 الصادر بشأن التعليم عن بعد ونظام العمل في المدارس الخاصة الأجنبية للعام الدراسي 2020-2021 وبما لا يتعارض مع خطة الوزارة العامة، وفي ضوء اشتراطات هيئات الاعتماد الأكاديمي.



ثامنا: يسمح للمدارس الخاصة الأجنبية بتدريس المواد العملية (البدنية، الموسيقية، الفنية) والحصص العملية للمواد الأخرى من خلال الفصل الدراسي، مع الالتزام بالتالي: يتم تدريس هذه المواد داخل الفصل الدراسي ولا يسمح بأدائها خارجه، ويراعى الالتزام بتحقيق الاشتراطات الصحية داخل الفصل الدراسي أثناء الحصة الدراسية وعلى وجه الخصوص تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، ولا يسمح بتداول الأدوات والمواد المستخدمة في المواد العملية بين الطلاب، ويكون لكل طالب المواد والأدوات الخاصة به.



تاسعا: يلغى لقاء الصباح والمقصف المدرسي.



عاشرا: تلتزم المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية، في غضون أسبوع، اعتبارا من تاريخ التعميم بتقديم خطة الدراسة ونظام العمل بها للجهة المختصة بالإدارة العامة للتعليم الخاص للعام الدراسي 2021-2022 متضمنة على وجه الخصوص ما يلي:



1- التقويم الدراسي للمدارس الخاصة الأجنبية وتاريخ بداية ونهاية العام الدراسي والإجازات، العطلات، فيما تلتزم المدارس الخاصة العربية بالتقويم الدراسي المدارس التعليم العام الحكومية.



2- نظام عمل المدرسة من حيث مباشرة الدوام المدرسي حضوريا بصفة كلية للمدارس ذات الكثافة الطلابية المنخفضة أو بصفة جزئية للمدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة بمراعاة التقسيم المشار إليه في البند (ثانيا) من خطة الوزارة.



حادي عشر: يسمح للطلاب من ذوي الحالات الصحية الخاصة بتلقي التعليم عن بعد شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من جهات الاختصاص بوزارة الصحة يفيد تعذر مباشرتهم التعليم حضوريا بالمدارس، ويستمر ذلك حتى تقديمهم تقرير ثان معتمد من وزارة الصحة يفيد بأن حالتهم الصحية تسمح بمباشرة التعليم حضوريا بالمدارس.



ثاني عشر: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخه، وعلى جميع المدارس الخاصة العلم والعمل بأحكامه.