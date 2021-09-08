عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن آلية العمل بعودة الطلبة لمقاعد الدراسة وفق خطة موضوعة وضوابط محددة، وفقا للتالي:



أولا: الحصص الدراسية



في مرحلة رياض الأطفال يوزع التوجيه الفني الزمن على الخبرات والأنشطة، أما المرحلة الابتدائية فستكون 5 حصص دراسية وزمن الحصة 60 دقيقة، والمرحلتان المتوسطة والثانوية 6 حصص دراسية وزمن الحصة 60 دقيقة.



ويتم تقسيم المتعلمين في المدارس لجميع المراحل التعليمية إلى مجموعتين بواقع 5 أيام في الأسبوعين لكل مجموعة، ويكون في الأسبوع الأول الدوام 3 أيام للمجموعة الأولى ويومان للمجموعة الثانية.



أما الأسبوع الثاني فيكون الدوام فيه 3 أيام للمجموعة الثانية ويومان للمجموعة الأولى.



ثانيا: يسمح بدخول المدرسة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية وتسليم نتيجة فحص PCR سلبية كل أسبوع لغير الحاصلين على التطعيم لكل من: العاملين في المدرسة، والمتعلمين لسن 12 سنة وما فوق، وكذلك للزوار وأولياء الأمور: إبراز نتيجة فحص PCR سلبية لا تتجاوز مدتها 72 ساعة لغير الحاصلين على التطعيم.



ثالثا: يطبق ما ورد في وثائق المراحل التعليمية المختلفة وتعديلاته بشأن «التقييم/ الغياب».



رابعا: يطبق ما ورد في هذا القرار على مدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الأهلية في التعليم الخاص، ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام.



خامسا: يتولى وكيل وزارة التربية إصدار كل القرارات اللازمة لتعديل أي أحكام، أو إصدار نشرات يتطلبها تطبيق القرار.



سادسا: يعمل بهذا القرار من بداية العام الدراسي 2022/2021 حتى إشعار آخر.



سابعا: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.