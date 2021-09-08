«الخدمة المدنية» اعتمدها وتحسب من تاريخ العمل بالقرار رقم 16 لسنة 2019 للعاملين الكويتيين في 6 تخصصات

تشمل شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والمكتبات وتصنيف الوظائف التخصصية المتدرجة فنياً



مريم بندق



كشفت مصادر تربوية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، عن ان مجلس الخدمة المدنية اعتمد في جلسته الثلاثاء الماضي أحقية الموظفين الكويتيين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 للزيادة الشهرية البالغة 50 دينارا المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 698 /2005 اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 16 لسنة 2019.



ويشمل القرار الموظفين الكويتيين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والمكتبات وتصنيف الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المدرجة فنيا للزيادة الشهرية 50 دينارا ممن تقرر لهم مزايا مالية لوظائفهم خلال الفترة من 1 يوليو 2000 حتى 1 يوليو 2005، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 698/2005 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 16 لسنة 2019.



وأوضحت المصادر ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 كان قد تضمن في المادة 8 منه أنه «لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة، وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية، وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك».



وزادت قائلة: قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 كان المشمولون بهذا القرار يتقاضون المزايا المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية بالجهات الحكومية الشاغلين الوظائف في تلك المجالات.



وتابعت المصادر، انه بصدور قرار مجلس مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 واستنادا للمادة 8 منه، فإن المخاطبين بأحكامه أصبحوا لا يتقاضون المزايا المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفون الكويتيين العاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية في الجهات التربوية بالجهات الحكومية الشاغلين الوظائف في تلك المجالات.



وأضافت: وحيث ان المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010 لا يستحقون الزيادة الشهرية 50 دينارا المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 896/2005 وفقا لشروط استحقاقها عند إقرارها والتي تضمن عدم استحقاق هذه الزيادة لمن تقرر لهم مزايا مالية لوظائفهم خلال الفترة من 1 يوليو 2000 حتى 1 يوليو 2005، وبناء على صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 ووقف استحقاق المشمولين به للمزايا المالية المقررة بموجب القرار رقم 15 لسنة 2010، فقد أصبح المشمولون بالقرار رقم 16 لسنة 2019 مستحقين للزيادة الشهرية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 698/2005، وعليه اعتمد مجلس الخدمة المدنية زيادة 50 دينارا شهريا للموظفين الكويتيين في مدارس وزارة التربية بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 16 لسنة 2019.



هذا، وكان المجلس قد اعتمد في أبريل الماضي كادرا تشجيعا للعاملين في توجيه الخدمات التربوية والاجتماعية والنفسية والأنشطة والتقنيات ووظائف تسجيل شؤون الطلبة أسوة بزملائهم في المدارس.