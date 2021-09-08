استـقـبــل رئـيــــس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين الرئيسة الجديدة لبعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان برفقة المدير المنتهية مهمته د.سامر حدادين.



ورحـــب البقـاعـيـــن بالسيدة نسرين متمنيا لها التوفيق في مهمتها في الكويت والتي تعد من أكثر الدول عطاء ودعما لجهود المفوضية في إغاثة آلاف اللاجئين في جميع أنحاء العالم، كما وجه الشكر إلى د.حدادين على جهوده في فترة خدمته في الكويت على الرغم من تزامنها مع وباء كورونا الذي أبطأ الكثير من الفعاليات والنشاطات.

واستمعت ربيعان إلى موجز عن تاريخ الكلية وبرامجها وتجهيزاتها، وعبرت عن سعادتها لزيارة مبنى الكلية في منطقة الدوحة وإعجابها بمباني الجامعة وإمكانياتها، علما أنها أول زيارة لها لمؤسسة تعليمية في الكويت.

واتفق الطرفان على العمل معا على تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية والثقافية لزيادة وعي واهتمام طلبة الكلية في شؤون اللاجئين.