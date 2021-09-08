أعلن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت عن استقبال المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة ولجنة التأليف والتعريب والنشر 3478 بحثا وكتابا في مختلف التخصصات العلمية للعام الجامعي 2019/2020 وبزيادة بلغت 253 بحثا ودراسة عن العام السابق.



وذكر نائب مدير الجامعة للأبحاث ورئيس مجلس النشر العلمي د.رشيد العنزي في تصريح صحافي أن هذا العدد من البحوث يؤكد ثقة الباحثين في الإقبال على النشر في المجلات العلمية التي تصدرها جامعة الكويت في ظل تعدد قنوات النشر العلمي المحكم وازديادها.



وأكد العنزي حرص المجلس على نشر الثقافة العلمية الرفيعة لخدمة الأوساط الأكاديمية ودوائر صنع القرار وسائر القراء والمهتمين.



وبين أن البحوث المستقطبة من خارج الكويت بلغت 3088 بحثا بنسبة 88.8% في حين بلغت من داخل الكويت 387 بحثا بنسبة 11.2%.



وقال العنزي إنه بهدف دعم المكتبة العربية والعالمية وإثرائها بالأعمال الجادة والمتميزة من البحوث والدراسات والمؤلفات أصدر المجلس خلال الفترة من 1 سبتمبر 2019 إلى 31 أغسطس 2020 مجموعة من المجلات والرسائل العلمية بلغت 60 عددا و7 كتب من مؤلفات لجنة التأليف والتعريب والنشر بواقع 53900 نسخة.



وأفاد بأن هذه الإصدارات المخرجة وفق أعلى المستويات تأتي لخلق مناخ فكري يسهم في بناء رؤية أكاديمية حول القضايا المختلفة، مضيفا ان المجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر استعانت في 2900 محكما أكاديميا من مختلف التخصصات ومن مختلف الدول والجامعات لتحكيم البحوث والكتب التي تردها.



وتنفيذا لمشروع الكتاب الجامعي قال العنزي إنه ضمن سلسلة الكتب الجامعية التي أسندت مهمتها إلى مجلس النشر العلمي قامت لجنة التأليف والتعريب والنشر خلال هذا العام بإصدار 4 مؤلفات وإعادة طباعة 2 من الكتب الجامعية الأخرى.



وبين أن هذا المشروع الكبير يهدف إلى توفير كتب جامعية دراسية لجميع المقررات التي تكون لغة تدريسها العربية وتتمتع هذه الكتب بمزايا ومواصفات علمية عالية تضاهي تلك الكتب المقررة لمقررات مماثلة في الجامعات المرموقة.



وفي مجال بيع المطبوعات والتي تعد إحدى القنوات الرديفة لدعم ميزانية المجلس سوق المجلس 22298 نسخة، مضيفا ان جهود المجلس في استقطاب المشتركين مستمرة حيث يشكل الاشتراك السنوي أحد قنوات تسويق المجلات العلمية ومؤشرا لحضور المجلة وتأثيرها بين القراء كما يمثل قناة إيراد مالي.



وأفاد بأن بلغ المشتركين لهذا العام 1187 مشتركا تم استقطابهم بجهود المجلس في التعريف بمطبوعاته بشتى الوسائل والطرق والتي من بينها مخاطبة الجامعات وتوزيع الكتيبات والمشاركة في معارض الكتب.



وقال العنزي إن مجلس النشر العلمي قام بنشر جميع ملخصات البحوث المنشورة في المجلات العلمية منذ تأسيسها وحتى تاريخه على شبكة الإنترنت ضمن مواقعها الإلكترونية وفي الوقت نفسه أصدرت المجلات العلمية النسخة الإلكترونية من جميع أعدادها للعام الجامعي 2019/2020 فضلا عن إصدار النسخة الإلكترونية على أقراص مدمجة للكشاف التحليلي وفهرس المجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر منذ تأسيسها.



وذكر أن المجلس شارك في 7 معارض للكتب حقق خلالها تسويق 26220 نسخة بزيادة 6879 نسخة عن العام السابق وكان نصيب المعارض الخارجية منها 24699 نسخة، مؤكدا أهمية معارض الكتب في إبراز دور جامعة الكويت كمؤسسة علمية ثقافية رائدة تنشر إنتاجها العلمي خارج حدودها ولها موطئ قدم ثابت في المحافل والتظاهرات الثقافية التي تشارك فيها.