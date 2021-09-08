أسماء الطلبة المقبولين في خطة الشواغر للبعثات الداخلية للعام الجامعي 2021-2022.

أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف م. عمر الكندري اعتماد وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس قبول ( 1336 ) طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي (2022/2021) ، للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأيضا للطلبة الحاصلين على الثانوية الإنجليزية في عامي (2020/2019) و (2021/2020).



وأوضح الكندري أنه بناء على توجيهات وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، تم طرح خطة شواغر في البعثات الداخلية ، بكافة الكليات والجامعات الخاصة وبجميع التخصصات، مع زيادة القدرة الاستيعابية للقبول، وذلك لإعطاء أكبر فرصة ممكنة لأبنائنا الطلبة والطالبات المتقدمين في خطة الشواغر للقبول في البعثة وفق الشروط المعتمدة .

كما أكد م. عمر الكندري على أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة شواغر البعثات الداخلية، للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، وذلك لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما شدد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا الله لهم التوفيق والنجاح.