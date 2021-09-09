عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن قائمة المواد الغذائية الصحية المسموح اصطحابها مع الطلبة أثناء الدوام المدرسي والمعتمدة من هيئة الغذاء والتغذية، وذلك للعام الدراسي المقبل.



وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية بالإنابة صلاح دبشة، في نشرة عممها على المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة والمعاهد الدينية وتلقت «الأنباء» نسخة منها: تنفيذا للاشتراطات الصحية المقررة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبالتعاون مع وزارة التربية، نرفق طي هذه النشرة قائمة الأصناف الغذائية المسموح اصطحابها مع الطلبة والاصناف غير المسموح اصطحابها معهم اثناء فترة الدوام المدرسي، راجيا التقيد بإيقاف جميع انشطة المقاصف المدرسية والسماح بتزويد اولياء الامور ابناءهم بما يحتاجونه وفق قائمة الاصناف المسموحة المرفقة وتجنب المواد الغذائية غير المسموحة.



وذكر دبشة المواد الغذائية الصحية المسموح اصطحابها مع الطلبة اثناء فترة الدوام المدرسي المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وهي:



٭ الألبان: الحليب السادة، الحليب المطعم بنكهات، اللبن الخاثر، شراب اللبن، الروب السادة، الروب المطعم بنكهات.



٭ العصائر: عصير الفاكهة بأنواعه أو نكتار الفاكهة ويمنع استخدام العلب الزجاجية على أن تكون العلب المستخدمة بلاستيكية.



٭ الفواكه: الفاكهة الطازجة الموسمية، تفاح، موز، عرموط، أفندي، سلطة فواكه.



٭ الخضراوات: الخضراوات الطازجة (خيار، جزر صغير، سلطة خضراوات).



٭ الفطائر: الفطائر المحشوة، جبنة بيضاء أو صفراء قليلة الدسم والملح، لبنة، زعتر، فلافل، خليط أكثر من صنف.



٭ الساندويشات: جبنة بيضاء أو صفراء قليلة الدسم والملح، فلافل، لبنة، جبنة بالزعتر، لبنة بالزعتر.



٭ المكسرات والفواكه المجففة: مشكلة او نوع واحد من دون ملح أونكهات.



٭ البسكويت أو الويفر: سادة أو محشو بالكاكاو أو بالتمر او الفاكهة المجففة، بسكويت مضاف عليه سمسم أومعمول التمر أو التين.



هذا، وكانت «الأنباء» انفردت في عدد سابق بنشر قائمة بالأغذية الممنوع بيعها بالمقصف المدرسي أو إحضارها من قبل الطالب، حيث اعلن عنها الوكيل صلاح دبشة وهي: المنتجات المسماة بمنتجات الطاقة بما فيها مشروبات الطاقة، الشاي المثلج، المشروبات التي تحتوي على كافيين، مشروبات الألبان كاملة الدسم فقط، فشار ونفيش) وذرة، ورق عنب، غزل البنات (شعر بنات)، پيتزا والمياه المنكهة، المشروبات الرياضية، والماء المحلى، شراب الفاكهة بأنواعها جميع أنواع العلك (اللبان) والمصاص والبفك.