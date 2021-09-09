عبدالعزيز الفضلي



دعت مصادر تربوية ميدانية مطلعة بضرورة اجراء صيانة لمسجد مدرسة أحمد الفارسي المتوسطة للبنين التابعة لمنطقة الاحمدي التعليمية، وذلك بسبب عدم صلاحيته حيث اصبح آيلا للسقوط.

وقالت المصادر لـ«الأنباء» ان المدرسة كان من المفترض أن تدخل عملية الصيانة الجذرية منذ 3 سنوات، مشيرة إلى ان الوضع فيها صعب جدا، خاصة بوجود التشققات بجدران مبنى المسجد، الأمر الذي يهدد أرواح وسلامة ابنائنا الطلبة وكذلك المعلمين.

وبينت المصادر ان المدرسة توجد فيها كثافة طلابية كبيرة تصل إلى 1000 طالب، مشيرة إلى ان ذلك يضاعف المسؤولية على الادارة المدرسية والتي بدورها لا تملك اي قرار في هذا الجانب، موضحة ان ادارة المدرسة أغلقت المسجد بشكل نهائي لتخوفها، خاصة ان العام الدراسي على الابواب، داعية إلى الاسراع في معالجة الأمور قبل دوام الطلبة.