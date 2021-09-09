استضافت كلية الكويت التقنية ندوة حملت عنوان «الأمن السيبراني 101» بالتعاون مع السفارة الهندية بالكويت وجمعية المهندسين الهندية ـ فرع الكويت، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ60 للعلاقات الديبلوماسية بين الكويت والهند.



حضر الندوة السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج والسكرتير الأول (الثقافة والقنصلية والتعليم) د.فينود جايكواد، وممثل جمعية المهندسين د.ماهيندرا، وقد تم نقل الندوة في بث مباشر على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للسفارة الهندية.



وأشاد السفير جورج بأهمية هذه الندوة، كما تقدم بالشكر إلى إدارة كلية الكويت التقنية على حسن الاستضافة والتنظيم.



من جهته، أشاد رئيس مجلس أمناء كلية الكويت التقنية مشاري بودي خلال كلمته التي ألقاها بأهمية الأمن السيبراني وأهمية تدريسه بشكل موسع في الكويت، مشيرا إلى المخاطر التي قد تواجه الشركات الخاصة أو الحكومية في قرصنة المعلومات واختراقها.



شارك في الندوة العديد من المحاضرين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، منهم كبير محللي أمن المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي العنزي، إضافة إلى نور محمد (CTO، Strtech A.I. W.L.L.).