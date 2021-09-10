عبدالعزيز الفضلي



ترأس وزير التربية د.علي المضف اجتماعا حضره وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والوكلاء المساعدون جهة الاختصاص ومديرو عموم المناطق التعليمية وذلك لمتابعة الاستعداد للعودة الآمنة إلى المدارس للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م.



وتم في الاجتماع عرض تقارير الاستعدادات ونسب الإنجاز فيها التي قدمتها المدارس من جميع المناطق التعليمية.



وفي إطار الاستعداد للعودة الآمنة إلى المدارس، تقوم إدارات الشؤون الهندسية في المناطق التعليمية كافة بإجراء أعمال الصيانة الشاملة لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلبة في بداية العام الدراسي المقبل 2021-2022.



وعلى هذا الصعيد، أكد مدير إدارة الشؤون الهندسية بمنطقة الجهراء التعليمية م.سعد المطيري أن إدارة الشؤون الهندسية استطاعت بجهود العاملين فيها إنجاز العديد من أعمال الصيانة خلال الفترة السابقة وخلال جائحة كورونا، في مدارس تابعة لمنطقة الجهراء التعليمية.



وأشار المطيري إلى الانتهاء من أعمال الصيانة الجذرية لأربع دورات مياه في ثانوية زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنات، وصيانة أعمال الألمنيوم والسيراميك والبورسلين، إلى جانب استبدال جميع سبورات الفصول الدراسية في المدرسة واستبدال بلاط ساحة العلم وأعمال خارجية تتضمن الألمنيوم وأعمال السيجما.



وذكر أنه تم القيام بأعمال مشابهة في كل من ثانوية عمرة بنت رواحة بنات ومدرسة أم معبد المتوسطة بنات ومدرسة على السالم المتوسطة بنين، وقد تم إنجازها على أكمل وجه.



من جانبه، كشف رئيس قسم الكهرباء والميكانيك بمنطقة الجهراء التعليمية م.عبدالله الهاجري عن القيام باستبدال معلقات الإضاءة led وتم تركيب جزء كبير منها في المدرسة، إلى جانب تشغيل مبردات المياه، مؤكدا عدم وجود معوقات تذكر.



بدورها، ذكرت مهندسة الميكانيك بإدارة الشؤون الهندسية التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية م.فريحة العنزي أن أعمال مهندسي صيانة المواقع التابعة لوزارة التربية تمثلت في إجراء عدد من أعمال الصيانة الشاملة خلال الفترة الماضية وشملت صيانة أجهزة التكييف في مدارس عدة تابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، واستبدال عدد منها.



وأكدت جاهزية المدارس إلى استقبال الطلاب والهيئات التعليمية فيها، حيث تطلع الجميع إلى عودة حياة دراسية آمنة.