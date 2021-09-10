عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية استعداداتها للعام الدراسي الجديد على جميع الاتجاهات سواء عن طريق قطاعات الوزارة أو مناطقها التعليمية أو إداراتها المدرسية حيث تجرى التجهيزات على قدم وساق لاختبارات الدور الثاني التي ستنطلق للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة اعتبارا من 26 الجاري، أما اختبارات المرحلة الثانوية فستبدأ من 3 أكتوبر المقبل ويتضمن الامتحان منهج الفترة الدراسية الثانية فقط.



وفيما يتعلق بالدور الثاني المؤجل للحالات المرضية أوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أنه سيعقد في منتصف الشهر المقبل لافتة إلى انه ستصدر نشرة توضيحية بذلك من قبل قطاع التعليم العام.