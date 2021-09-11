عبدالعزيز الفضلي

تدرس وزارة التربية إعادة تفعيل العمل في الأمانة العامة للتربية الخاصة بالمناطق التعليمية، وذلك بعد أن تم إلغاء مراقبات التربية الخاصة من خلال القرار الوزاري رقم (2019/19م).

وقال وكيل التعليم العام أسامة السلطان في كتاب وجهه الى المناطق التعليمية وإدارتي التعليم الديني والتربية الخاصة، وتلقت «الأنباء» نسخة منه:

«استنادا إلى تأشيرة وكيل وزارة التربية للدراسة والإفادة على مقترح د.هدى الهندال بأن يتم تفعيل العمل في الأمانة العامة للتربية الخاصة عوضا عن إلغاء مراقبات التربية الخاصة في المناطق.

يرجى الإفادة بالرأي بشأن مقترح تفعيل العمل في الأمانة العامة للتربية الخاصة بعد إلغاء مراقبات التربية الخاصة بالمناطق التعليمية، آملين سرعة الاستجابة وموافاتنا بالمطلوب عاجلا كي يتسنى عمل اللازم».