تنسيق مع «الداخلية» لإعادة المعلمين العالقين قبل انطلاق العام الدراسي ولا تعاقدات خارجية جديدة



عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعداداتها وتجهيزاتها للعام الدراسي الجديد، يباشر اليوم الأحد ما يقارب 900 ممرض وممرضة في مدارس وزارة التربية بمراحلها التعليمية المختلفة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أنه بالتعاون وبالتنسيق مع وزارة الصحة ونتيجة للاجتماعات المتواصلة والاتفاق بين الوزارتين، سيباشر الممرضون أعمالهم لتجهيز العيادات وكل ماهو مطلوب من توفير الأجهزة الطبية قبل دوام الإدارات المدرسية بشكل كامل، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية من قيادات التربية العليا وفي مقدمتها الوزير د.علي المضف وساعده الأيمن الوكيل د.علي اليعقوب الذي يباشر عمله فجر كل يوم لاستقبال المراجعين.



وعلى صعيد متصل، تواصل فرق متابعة جاهزية المدارس أعمالها استعدادا للعام الدراسي المقبل 2021/2022، حيث يؤدي المكلفون من قبل الإدارات المدرسية أعمالهم بشكل يومي مع تقديم تقرير أسبوعي يتضمن نسبة الإنجار في المدرسة وكذلك النواقص والأمور المطلوبة لكي تكتمل الاستعدادات بشكل تام قبل انطلاق العام الدراسي.



من جانب آخر، اوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه لا توجد تعاقدات لمعلمين جدد من الخارج للاستعانة بهم في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى ان الوزارة لم تكلف اي جهة لاختيار معلمين خارج البلاد والتعاقدات الخارجية تحتاج إلى وفود تربوية ولجان لاختيار المعلمين غير انه تم ايقافها بسبب جائحة كورونا منذ اكثر من عام ونصف العام.

وبينت المصادر ان الوزارة اعلنت عن التخصصات المطلوب التعاقد معها محليا، مشيرة إلى ان هناك جهودا مبذولة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية لاصدار سمات دخول للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم خارج البلاد للسماح بعودتهم إلى اعمالهم قبل انطلاق العام الدراسي.