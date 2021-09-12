جددت الكلية الأسترالية في الكويت مذكرة التفاهم مع شريكتها الدولية جامعة آلبورج من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين وتنمية التفاهم المتبادل بينهما.



تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل ممثلي الكلية مساعد رئيس الكلية للخدمات المساندة صقر الشرهان، ورئيس الكلية الأسترالية في الكويت أ.د.عصام زعبلاوي، وممثلي جامعة ألبورغ، أ.د.أنيت كولموس، وأ.د.هنريك بيترسون، عميد كلية التكنولوجيا للتصميم ومعلومات التكنولوجيا.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى مواصلة تطوير مركز التعلم القائم على المشاريع العملية لدى الكلية الأسترالية في الكويت، ومواصلة تطوير مركز الإبداع وريادة الأعمال لدى الكلية وللحث على التعاون بين الجامعتين لتطوير برامج أكاديمية مشتركة ومتبادلة الفائدة.



وإذ يعد التعلم القائم على المشاريع (Project Based Learning) نموذجا تعليميا مميزا، حيث يعتمد بشكل كبير على تطبيق نظريات التعلم الحديثة وتفعيلها، وبالتالي يقوم الطلاب بتحديد أحد المشكلات وفق أدوات البحث العملي والنموذج العلمي لحل المشكلات ومن ثم تصميم مشروع عملي للمساهمة في حل هذه المشكلة، ويصاحب ذلك تصميم معرض ومنتجات لنتائج التعلم، حيث ينتقل الطلاب أثناء تطبيق المشروع والتعلم منه من مرحلة المعرفة إلى الفهم ثم التطبيق ثم التحليل فالتركيب فالتقويم، مما يعزز تعلمهم وينمي قدراتهم باكتساب معارف ومهارات متنوعة تساعد الطالب على التأقلم مع متطلبات الحياة الحديثة.



ومن جانبها، تحرص الكلية الأسترالية في الكويت على استمرار تعزيز أسلوب التعلم القائم على المشاريع العملية على مدى سنوات دراسة الطالب، وذلك لاستيفاء المتطلبات المحلية والإقليمية.

وترتكز الخبرة المتراكمة للكلية على كل من البحوث المتعلقة بأساليب التعلم الفعال، والخبرة العملية، وبالتالي لتكون إحدى المؤسسات الرائدة في التعليم العالي في الشرق الأوسط، والتي تستخدم أسلوب التعلم القائم على المشاريع العملية في التعليم.



والجدير بالذكر أن جامعة آلبورج قد دأبت على تزويد الطلاب بالتميز الأكاديمي، والمشاركة الثقافية والتطوير الشخصي منذ إنشائها في عام 1974، وهي تقدم التعليم والبحوث في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم الفنية والصحية.

ويذكر أن جامعة آلبورج ومنذ نشأتها اعتمدت أساليب التعلم القائم على المشاريع العملية لكل برامجها لإعداد مشروعات ذات مستوى أكاديمي رفيع.