عبدالعزيز الفضلي



تكثف وزارة التربية جهودها من خلال متابعة وعمل التواجيه الفنية وقطاع المناهج على تنفيذ الخطة الدراسية على أكمل وجه وبما هو مفيد لأبنائنا الطلبة وتحصيلهم العلمي في العام الدراسي الجديد.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أنه نظرا لقصر فترة الفصل الدراسي الأول سيتم تخفيف المنهج الدراسي، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق ما يقارب 25% من الدروس المقررة في المنهج الدراسي لكل المواد الدراسية التي سيتم تدريسها للطلبة في الفصل الأول.



وأوضحت المصادر أنه مع بداية العام الدراسي، والذي سينطلق الأسبوع المقبل بدوام الإدارات المدرسية، سيتم إبلاغ مديري المدارس بتعليق بعض الدروس وليس إلغاؤها، لافتة إلى انها لن تلغى ولكن لضيق الوقت سيتم تعليقها وإعادتها العام المقبل كما هي، متمنية عاما دراسيا ناجحا لأبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية.