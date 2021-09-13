عبدالعزيز الفضلي



تدرس وزارة التربية نحو تطبيق التقييم التحصيلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2021/2022 بواقع 40% للفصل الدراسي الأول و60% للفصل الثاني، متضمنة درجات المشاركة والأنشطة والاختبارات القصيرة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن انه سيتم اعتماد الآلية قريبا بالتعاون بين قطاعي التعليم العام والبحوث التربوية والمناهج على أن تدون في الدليل الإرشادي للعودة والذي من المرجح أن يعتمد الأربعاء للإدارات المدرسية والأسبوع المقبل للطلبة، مشيرة إلى أن المنهج الدراسي سيوزع بناء على أنصبة كل مادة وعدد الساعات المخصصة لها، حيث سيتم حذف الدروس المكررة والتمارين الإضافية وتقليل المحتوى الكمي في شرح المفاهيم دون المساس بالتسلسل البنائي التراكمي «المعارف والمهارات» التي تبقى مترابطة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر.



وأضافت المصادر أن وزارة الصحة قدمت لنا الدليل الإرشادي الصحي، فيما قامت وزارة التربية بإعداد الدليل الفني وقد وصلت الوزارتان إلى مراحل متطورة من الفهم المشترك وفي إدراك آلية التعليم ومسارها الصحيح، مؤكدة تفهمها الآن لكثير من الأمور التي كانت غائبة عنها في الجانب التعليمي خلال بدء الأزمة مثل تبادل الأدوات في الفصل وحاجة المعلم إلى تصحيح الدفاتر وغيرها من الأمور الاضطرارية.



وأوضحت المصادر أن ممثلين عن الوزارة ناقشوا مع قياديي «التربية» بعض الجوانب المهمة خلال العودة الى الدراسة وآلية تطبيق الاشتراطات الصحية ومدى توافر غرف العزل في كل مدرسة وتجهيز العيادات الطبية وتزويدها باحتياجاتها، لافتة إلى أن الأمور مطمئنة جدا ونسب الاستعداد للعام الدراسي وصلت إلى مراحل متطورة جدا.