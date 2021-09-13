أعلنت وزارة التربية وقف جميع أنشطة المقاصف المدرسية وتزويد أولياء الأمور بقائمة المواد الغذائية المسموح لأبنائهم بأخذها إلى المدرسة ولتجنب الممنوع منها.



وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة صلاح دبشة في تصريح نقله بيان للوزارة انه تم إصدار نشرة عامة لجميع مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالتعليم العام والتعليم الديني ورياض الأطفال بشأن الأصناف المسموح بها والممنوع منها على الطلبة من المواد الغذائية أثناء فترة الدوام المدرسي.



وأوضح دبشة ان أصناف المواد الغذائية المسموح اصطحابها تشمل الألبان (قليلة وخالية الدسم) والعصائر والخضراوات والفواكه الطازجة والمجففة إضافة إلى «الساندويشات» والمكسرات والبسكويت.



وقال ان الأصناف الغذائية الممنوعة هي المنتجات المسماة بمنتجات الطاقة ومنها مشروبات الطاقة والشاي المثلج والمشروبات التي تحتوي على (كافيين) والمشروبات الغازية إضافة إلى الأغذية المقلية والمواد التي تحتوي على دهون مهدرجة.