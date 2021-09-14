تماشيا مع خطة برنامج التوعية المجتمعية لدى الكلية الأسترالية في الكويت استقبل قسم الصحة والسلامة لدى الكلية الأسترالية في الكويت فريق الهيئة العامة للرعاية السكنية للمشاركة بخبراته وتجربته في بناء نظام فعال لإدارة الصحة والسلامة للكلية.



وتم خلال الزيارة تم استعراض العناصر الرئيسية لبرنامج الصحة والسلامة لدى الكلية، وخطط السلامة وتدابير مراقبة كل ما يخص كوفيد-19 لمساعدة الهيئة العامة للرعاية السكنية على تطوير نظام إدارة الصحة والسلامة خاص بهم في أماكن عملهم.



الجدير بالذكر أن نظام إدارة الصحة والسلامة يشمل تدابير معينة بهدف تقليل احتمالية حدوث الإصابات والأمراض في أماكن العمل.

وإذ يتطلب التنفيذ الناجح للنظام التزام الإدارة والموظفين بالنظام، والتخصيص الفعال للموارد.

وبالتالي يختلف نطاق نظام إدارة الصحة والسلامة وفقا لحجم وطبيعة مكان العمل.



وصرحت مديرة قسم الصحة والسلامة لدى الكلية، مريم المراغي بأن «مشاركة قصة نجاحنا في بناء نظام فعال لإدارة الصحة والسلامة هو أكثر من مجرد ذكر للحقائق.

إنما هي أداة تواصل فعالة لنقل المعلومات والتجارب الناجحة وتنفيذها. الجهود التي نبذلها من سنوات عديدة حتى الآن وخبرتنا المتراكمة أسفرت عن نتائج إيجابية وملموسة.

هذه النتائج مشجعة، ونأمل أن تساعد أماكن العمل في البلاد أن تكون أكثر أمانا في ظل هذه الجائحة».