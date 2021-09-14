80 % نسبـة الإنجاز في مدارس حولي.. وتوفير معقمات للطلبة تعمل عن طريق «الدواسة» لمنع التلامس بالأيدي قدر الإمكان



عبدالعزيز الفضلي



مواصلة لدورها المعهود وسعيا لتوفير الأجواء المناسبة والعودة الآمنة للطلبة والهيئات التعليمية، تسابق وزارة التربية بمختلف قطاعاتها ومناطقها الزمن استعدادا للعام الدراسي الجديد حيث تعمل على مدار الساعة لتجهيز المدارس وفقا للاشتراطات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة، واستعانت بالبلدية لتنظيف المدارس إضافة الى العمالة المتوافرة لديها، ففي منطقة العاصمة التعليمية بقيادة مديرها جاسم بوحمد هناك سعي دائم لتجهيز المدارس حسب إمكانياتها.



في هذا السياق، قالت مراقبة التعليم الابتدائي بمنطقة العاصمة التعليمية فاطمة الهاجري لـ «الأنباء» ان مدرسة عبدالمحسن البدر الابتدائية للبنين أبدعت في إعداد وتجهيز المبنى المدرسي وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارتي التربية والصحة، وذلك ضمن الاشتراطات اللازمة لاستقبال معلمينا وطلبتنا، مشيرة إلى ان مديرة المدرسة دلال الشمري تعتمد وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الآيباد وأجهزة الحرارة لقياس وتسجيل درجة الطلاب اليومية.



وأضافت الهاجري انه تم وضع مغاسل متنقلة أمام الفصول، لافتة إلى انها تعد فكرة ناجحة لمنع التزاحم ولحث الطلبة على غسل الأيدي باستمرار ووفرت ايضا المعقمات بطريقة استخدام الدواسة لمنع التلامس قدر الإمكان، مشيرة إلى انها قامت بزيارة المدرسة للاطلاع على جهوزيتها، معربة عن بالغ شكرها لمن بذل تلك الجهود ولمدير المنطقة جاسم بوحمد الذي يعمل على تسهيل كل الأمور من أجل إنجاح عملية العودة الآمنة لمقاعد الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.



إنجاز كبير



وفي منطقة حولي التعليمية قال مراقب الخدمات العامة بالمنطقة سعد العلاطي ان تجهيز وإعداد المدارس ورياض الأطفال التابعة لمنطقة حولي التعليمية يسير على قدم وساق من حيث تنظيفها بالتنسيق مع البلدية التي قامت مشكورة بالتعاون مع المناطق التعليمية للمساهمة بتجهيز المدارس، مشيرا الى نسبة الإنجاز في المدارس وصلت ولله الحمد 80%.



وذكر العلاطي انه تم ايضا تجهيز الكتب والأثاث الإداري والتعليمي والطلابي وتلبية كل احتياجات الميدان التربوي، مثمنا في الوقت نفسه دور مدير المنطقة وليد بن غيث ومتابعة لعملية الاستعدادات في المدارس.



أما في منطقة مبارك الكبير التعليمية فقد أكد مدير الشؤون الإدارية بها فيصل الجطيلي في كتاب أرسله للقطاع الإداري وتلقت «الأنباء» نسخة منه انه في مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية قد تم الانتهاء بتاريخ 7 الجاري من نظافة المدارس يتم الإعداد حاليا لإجراء عمليات الصيانة من القسم المختص.



تعاون إيجابي



وعلى مستوى الإدارات المدرسية وأهل الميدان فقد هنأت المديرة المساعدة في مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية نوال الظفيري الطلبة وأولياء أمورهم والإدارات المدرسية بالعودة الآمنة لمقاعد الدراسة في العام الجديد، مشيرة إلى انه تم تشكيل فرق عمل من قبل وزارة التربية للإشراف على جاهزية المبنى المدرسي من نظافه وصيانة التكييف والكهرباء وغيرها، مضيفة انه في بداية الأمر واجهنا مشكلة عدم توافر العمالة، ولكن بجهود وحرص مديرة المدرسة شريفة الخالدي قام الفريق في بداية الأمر بتوفير العمالة الخارجية للمدرسة لتنظيف الفصول وساحة العلم، شاكرة لها متابعتها لفريقها، لافتة الى انه بعد ذلك تم التواصل مع مدير إدارة الخدمات في وزارة التربية فهد الحيان وإطلاعه على الأمر فكانت ردة فعله إيجابية جدا وتعاون معنا بشكل كبير وتواصل مع مسؤول الشركة المختصة لتوفير العمالة لتنظيف وغسيل الفصول وباقي مرافق المدرسة.



وشدد على اهتمام الحيان وحرصه على إنجاز العمل على أكمل وجه، منوهة انه يتابع العمل معهم بشكل يومي.