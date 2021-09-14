قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت عبدالرحمن المطيري انه من غير المنطقي والمعقول ان استمرت الأزمة الصحية لسنوات ان يستمر التعليم عن بُعد، فلا بد ان نتعايش ونتأقلم مع الوضع، خصوصا مع اعادة فتح الاسواق والمجمعات والمطاعم والمقاهي والمطارات، مشيرا إلى ان معظم الجامعات العربية والخليجية عادت إلى التعليم التقليدي كما كان في السابق، ونحن كاتحاد الطلبة متى ما وجد التوازن بين التعليم وسلامة الطالب فنحن مع العودة.

وتابع المطيري: لسنا مع العودة غير المدروسة ولا التعليم عن بُعد دائما فهو كان حلا في فترة خاصة وبإذن الله الإدارة الجامعية ستضع خطة مدروسة كعادتها تحفظ بعد الله العودة السليمة للتعليم التقليدي، ونرى انها على قدر كبير من المسؤولية وتعمل على قدم وساق وتمت مناقشة العديد من الامور في عدة اجتماعات وآخرها الاجتماع في اللجنة التعليمية، وأبدينا رأينا بكل وضوح وصراحة وكذلك في اجتماع مجلس الجامعة القادم، مؤكدا ان سلامة الطالب أولوية ومبدأ لا يتجزأ.