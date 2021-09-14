شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بملتقى «التعليم والتدريب الفني والمهني ومتطلبات سوق العمل لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد ـ 19» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في قطاع شؤون الإنسان والبيئة (إدارة التعليم) عبر منصة التواصل الاجتماعي، واستعرض فيه أصحاب الاختصاص والمهتمين في الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني في الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، ومثل «التطبيقي» نائب المدير العام لشئون التدريب بالإنابة ومدير المعهد العالي للطاقة م.فيصل ضاحي من خلال ورقة عمل خاصة بالملتقى، حيث ناقش الملتقى عدة محاور أبزرها واقع التعليم والتدريب الفني والمهني، والتحديات والفرص التدريبية في سوق العمل لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الرؤى والخطط المستقبلية لما بعد الجائحة.