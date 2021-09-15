محمد راتب



أكد رئيس جمعية القيروان التعاونية فلاح المطيري في تصريح لـ«الأنباء» أن الجمعيات التعاونية غير ملزمة بترميم المدارس وصيانة دورات المياه والبرادات فيها، مشيرا إلى أن الأمور الفنية من صميم عمل وزارة التربية التي أعلنت سابقا جاهزية المدارس وفق خطة زمنية لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأضاف أن البعض توهم أن القرار إلزامي وهو اختياري وتطوعي بهدف التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق التربية، موضحا أن لكل جمعية الحرية في المسارعة في الترميم من عدمه بحسب القدرة المالية لديها، والميزانية المخصصة لهذا الشأن، مشيرا إلى أننا في جمعية القيروان سنحرص على توجيه الأموال لصالح الخدمات المقدمة للمساهمين.