عبدالعزيز الفضلي



في إطار الجهود التي يبذلها على مدار الساعة استعدادا للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق الاسبوع المقبل بدوام الادارات المدرسية و3 أكتوبر المقبل دوام الطلبة حضوريا، قام وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب بزيارة إلى منطقة حولي التعليمية وبشكل مفاجئ، حيث دخل خلال اجتماع لمدير المنطقة وليد بن غيث مع مديري المدارس في اطار متابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتعرف على آلية العمل وتلافي أي نواقص وتأمين جميع احتياجات المدارس لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه مع الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والكوادر التعليمية من إداريين ومعلمين وعاملين في المدارس.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة من داخل الاجتماع لـ «الأنباء» عن ان الوكيل اليعقوب طلب من مدير المنطقة بن غيث مواصلة الاجتماع وجلس منصتا لما يدور خلاله من مداخلات وآراء، مشيرة إلى انه بعد ذلك طلب الوكيل د.اليعقوب ان يتحدث للحضور، حيث أثنى على الدور الكبير الذي يقوم به أهل الميدان التربوي ومباشرة فرق متابعة تجهيز المدارس للعام الجديد.



وقال د.اليعقوب خلال مداخلته «كل الاحترام والتقدير للإدارات المدرسية التي هي على قدر من المسؤولية وتعي جيدا المهام المطلوبة منها»، مشيرا الى «اننا جربنا مديري المدارس والعاملين معهم في الاختبارات الورقية في نهاية العام الدراسي المنصرم ونجاحهم كان نجاحا للكويت في هذا الجانب».



ودعا اليعقوب الى تكثيف الجهود لاستقبال ابنائنا الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، مثمنا في الوقت نفسه ما يقوم به اهل الميدان التربوي من جهود جبارة لتهيئة المناخ المناسب لابنائنا الطلبة قائلا «ثقتي فيكم كبيرة».