التأكيد على مشروع ميزانية الجامعة للسنة المالية 2022/2023 في ظل الأعباء الإضافية بعد القبول الاستثنائي

اعتبار كلية العلوم الحياتية من الكليات العملية مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2021

الموافقة على إنشاء تخصص «فقه الاقتصاد الإسلامي» لمرحلة البكالوريوس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

الموافقة على اقتراح تعديل ضوابط إعداد الجدول الدراسي والعبء الإضافي لمواجهة الأعداد الاستثنائية المقبولة

ترقية 13 عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات الإنسانية والعملية لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك

الموافقة على استخدام نظام «الأوريكال» كنظام يوازي النظم المتكاملة للخدمة المدنية



ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.بدر فهد البديوي اجتماع مجلس الجامعة رقم (8/2021) صباح أمس، في مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) في كلية الهندسة والبترول، وذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة.



وفي هذا الصدد، صرح أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.مرضي العياش بأن مجلس الجامعة ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم (7/2021) الذي عقد بتاريخ 16/8/2021، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (7/2021).



وأشار د.العياش إلى موافقة مجلس الجامعة على عودة الدراسة التقليدية «الحضورية» في الحرم الجامعي في كليات الجامعة المختلفة للعام الأكاديمي المقبل 2021/2022، بعد مناقشة الخطة النهائية لعودة الدراسة في العام الأكاديمي المقبل، مع التأكيد على أن الاختبارات ستكون حضورية لجميع الكليات بلا استثناء، وضرورة التنسيق بشكل عاجل مع وزارة الصحة والجهات المعنية بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية وتوفير كل الإمكانات لعودة الدراسة التقليدية مع بحث حضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس غير المطعمين من عدمه إلى الحرم الجامعي وآلية إجرائهم لفحص PCR أو RAPID TEST، حتى يتسنى لهم اتباع الإجراءات المطلوبة لحضورهم الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن جميع موظفي وموظفات الجامعة والفنيين والعاملين في الخدمات قد قاموا بالتطعيم في إطار حملات التطعيم التي قامت بها الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وأضاف أنه تم التصديق على قرار المجلس في شأن استيفاء المدة الزمنية اللازمة لترقية عضو الهيئة الأكاديمية بالجامعة، بحيث يجوز أن يتقدم عضو الهيئة الأكاديمية للترقية قبل المدة المقررة بثلاثة أشهر والتي يتم احتسابها بدءا من تاريخ حصوله على الأقدمية الاعتبارية عند التعيين أو تاريخ اعتماد الترقية من قبل مجلس الكلية.



نظام «الأوريكال»



وذكر د.العياش أن مجلس الجامعة وافق على استخدام نظام الاوريكال كنظام يوازي النظم المتكاملة للخدمة المدنية، كما تمت الموافقة على صرف بدل شاشة لعدد من موظفي الجامعة، وذلك تفاديا لملاحظات الأجهزة الرقابية.



وأشار إلى موافقة مجلس الجامعة على مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2022/2023 في ضوء الأعداد الاستثنائية لقبول الطلبة لهذا العام مع محاولة التنسيق مع وزارة المالية بعد صدور قرارها رقم 5 لسنة 2021 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2022/2023 جامعة الكويت، لافتا إلى تأكيد مجلس الجامعة على مشروع ميزانيته في ظل الأعباء الإضافية التي تكبدها بعد القبول الاستثنائي، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الجامعات الحكومية.



تعيين العمداء



وأضاف د.العياش أنه تمت الموافقة على تعديل المادة (1 - تعريفات) فيما يخص تعريف أسرة معيد البعثة من لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت، مع الأخذ بالاعتبار المكلف بالرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة مع التوصية في هذا الشأن بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية.



وأضاف أن مجلس الجامعة وافق على اقتراح كلية الآداب بشأن إلغاء الاستثناء الوارد في البند 3 - الباب الثاني من النظام المعدل لترقيات أعضاء هيئة التدريس والخاص بالمتقدمين للترقية من قسم اللغة العربية وآدابها على أن يطبق على طلبات الترقية اعتبارا من بداية العام الجامعي 2022/2023.



وأوضح د.العياش أن المجلس أحيط علما بالمذكرة المقدمة في شأن شروط وإجراءات ومعايير تعيين العمداء (عمداء الكليات، والعمادات النوعية)، حيث أكد المجلس على المضي قدما في إجراءات تعيين العمداء في بداية العام الأكاديمي المقبل، مشيرا إلى الموافقة على قرار لجنة الشؤون العلمية في اجتماعها الثاني للعام الجامعي 2020/2021 بتاريخ 23/06/2021 في شأن اعتبار كلية العلوم الحياتية من الكليات العملية اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.



كذلك وافق المجلس على اقتراح إنشاء تخصص «فقه الاقتصاد الإسلامي» لمرحلة البكالوريوس وتسكينه في القسم المعني بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كما أن المجلس اطلع على اقتراح جمعية أعضاء هيئة التدريس في شأن كادر أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة ورفع توصية به إلى وزير التعليم العالي.



وأشار د.العياش إلى موافقة مجلس الجامعة المبدئية على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية في شأن:



تسريع عملية تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية.



التعيين بوظيفة أساتذة زائرين بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك.



ضوابط واجراءات عملية الانتداب للتدريس أو المساعدة في التدريس من خارج الجامعة.



مع تشكيل فريق عمل برئاسة نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية لصياغة الشروط والضوابط بالطريقة التي تخدم المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الكليات ذات الكثافة الطلابية العالية.



وذكر أنه تمت الموافقة على اقتراح نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن مؤشرات التصنيفات العالمية التي تستهدفها جامعة الكويت.



الفنطاس والجابرية



وأشار د.العياش إلى موافقة مجلس الجامعة على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط الإبقاء على مركز علوم البحار بموقع الفنطاس، ومركز العلوم الطبية بموقع الجابرية بعد انتقال جامعة الكويت إلى مدينة صباح السالم الجامعية.



وذكر أن المجلس قد وافق على اقتراح عمادة القبول والتسجيل بشأن تعديل ضوابط إعداد الجدول الدراسي والعبء الإضافي لمواجهة الأعداد الاستثنائية التي تم قبولها، مشيرا إلى موافقة المجلس على اقتراح عمادة القبول والتسجيل بشأن تعديل المادة 14 الخاصة بالغش في الامتحانات أو نقل المعلومات من لائحة نظام المقررات، مع إضافة مقعد لممثل الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت بصفة مراقب لهذه اللجنة.



ترقيات ودرجات



وأشار د.العياش الى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية (13) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، (6) من الكليات الإنسانية والاجتماعية و(7) من الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:



أولا - ترقيات الكليات العملية، بالاسم والكلية والقسم والدرجة:



- د.طلال فهد العازمي - العلوم الكيمياء - أستاذ.



- د.فاطمة علي القلاف - العلوم الإحصاء وبحوث العمليات - أستاذ.



- د.رابعة عباس التميمي - الطب الأمراض السريرية - أستاذ مشارك.



- د.عبدالله محمد البسام - الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة - أستاذ مشارك.



- د.فهد سليمان السنافي - العلوم علوم البحار - أستاذ مشارك.



- د.مشعل هشام الغربللي - الهندسة والبترول الهندسة الكهربائية - أستاذ مشارك.



- د.محمد عبد الغني الملا - الهندسة والبترول الهندسة الكهربائية - أستاذ مشارك.



ثانيا- ترقيات الكليات الإنسانية والاجتماعية، وبالاسم والكلية والقسم والدرجة:



- د.مرضي عبيد العياش - الحقوق - القانون الخاص أستاذ.



- د.محمد دهيم الظفيري - التربية - المناهج وطرق التدريس أستاذ.



- د.حمد حميد البلوشي - العلوم الاجتماعية العلوم السياسية - أستاذ مشارك.



- د.راشد سعد العجمي - الشريعة والدراسات الإسلامية التفسير والحديث - أستاذ مشارك.



- د.عبدالرحمن عبدالله الرجعان - الشريعة والدراسات الإسلامية التفسير والحديث - أستاذ مشارك.



- د.فايز عبدالرحمن عبد السلام - العلوم الإدارية نظم المعلومات وإدارة العمليات - أستاذ مشارك.



وأضاف د. العياش أن مجلس الجامعة ناقش أيضا عددا من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.