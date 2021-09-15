أعلنت القائم بأعمال عميد كلية الطب بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت د.نورة السويح عن بدء الدراسة للفصل الأول للعام الجامعي الجديد 2021/2022 حضوريا بنسبة 100% مع مراعاة الاشتراطات الصحية، موضحة أنه تم تقسيم الطلبة – كدفعة - إلى مجموعتين وكذلك تقسيم ساعات الدوام إلى فترتين.



وبينت د.السويح أن الكلية قامت بالتعاون مع إدارات الجامعة المختلفة خلال الفترة الماضية بتجديد وتحديث مرافق الكلية وخاصة قاعات المحاضرات، بما يتناسب مع مكانة وريادة كلية الطب ومخرجاتها التعليمية، ضمن إطار استعداداتها للدراسة الحضورية.



وأكدت أن الإدارات المختلفة لكلية الطب منذ تأسيسها تسعى دائما لرفع مستوى مخرجاتها، لتتواكب مع المستجدات العالمية ولخدمة المجتمع ونيل ثقته، من تخريج الأطباء والطبيبات المحصنين بالعلوم الحديثة والكفاءة والتميز والريادة في الأبحاث، والاستشارات الطبية والبحثية والاكلينيكية والفنية بكافة القطاعات الصحية بالدولة، مشيرة إلى الشراكات الاستراتيجية التي تجمع كلية الطب مع مؤسسات حكومية وخاصة متعددة مثل وزارة الصحة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، معهد الكويت للتخصصات الطبية، مركز دسمان للسكر، المستشفى العسكري، ومستشفى الأحمدي.