ناشد أمين سر الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بضرورة الإسراع في تعيين مدير للجامعة بالأصالة قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، من دون أي تدخلات أو ضغوط سياسية.



وقال الحضرم، في تصريح صحافي، إنه ومع استعدادات الجامعة لبدء العودة للدراسة التقليدية يجب تسكين جميع المناصب القيادية والأكاديمية والإشرافية لتمكين الإدارة الجامعية من ممارسة مهامها وتحملها المسؤولية والقيام بواجباتها على النحو المطلوب.



وشدد على ضرورة الالتزام بأعمال لجان اختيار المناصب القيادية والإشرافية في الجامعة وعدم التدخل في شؤونها خاصة لجنة اختيار مدير الجامعة والابتعاد عن أي تأثيرات خارجية تؤثر في أعمال اللجنة وقراراتها.