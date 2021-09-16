جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الإشادة بالجهود المشهودة التي بذلتها ولاتزال تبذلها مختلف قطاعات العمل والإنتاج والخدمات على امتداد محافظة الأحمدي في مواجهة تداعيات وتحديات جائحة «كوفيد19»، مشيرا في هذا الصدد إلى جهود ومساهمات منطقة الأحمدي التعليمية رغم كل التحديات.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الأحمدي، امس، مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية بالمنطقة أمين محمد العازمي، وذلك بديوان عام المحافظة، حيث اطلع الخالد على مجمل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي المقبل والعودة الى الدراسة التقليدية في المدارس.



كما تناول اللقاء حصاد الجهود الكبيرة التي بذلتها المنطقة وتجربتها الثرية في التعليم عن بعد في ظل جائحة «كوفيد-19» ضمن منظومة وزارة التربية، الى جانب تواصل الشراكة البناءة بين المحافظة والمنطقة.



وأعرب المحافظ في الختام عن تمنياته لهم وللهيئة التدريسية والإدارية في منطقة الأحمدي التعليمية بالتوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.