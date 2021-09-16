عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية صلاح دبشة أنه تم إجراء دراسات وإنجاز مجموعة من التقارير بخصوص التعليم عن بُعد، مشيرا إلى أن التعليم عن بُعد قد لعب دورا بارزا في ظل الجائحة من أجل استمرار عملية التعليم ولضمان الوقاية والسلامة لأبنائنا المتعلمين.

وأوضح دبشة أن التعليم ومنذ فترة بسيطة قد كان تحت حالة الطوارئ، حيث اتجهت الدراسات المعمولة إلى تقييم عملية التعليم عن بعد شملت مجموعة مقاييس وركزت على مجموعة أبعاد تتعلق بالمتعلم ومشاركة أولياء الأمور.

وأضاف دبشة أن تلك الدراسات قد تجاوز عددها الـ 10 دراسات من خلال إدارات قطاع البحوث والمناهج، ووصلت إلى نتائج وتوصيات تتعلق بمستقبل التعليم في الكويت سواء من خلال الاستمرارية بالتعليم عن بعد أو التحول إلى التعليم المدمج والاستفادة من الخبرة المكتسبة.