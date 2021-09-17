بدء توزيع المستلزمات الطبية على المدارس وفتح خط بين مديري المدارس و التعاونيات لتوفير احتياجات المبنى المدرسي



عبدالعزيز الفضلي



ترأس وزير التربية د.علي المضف اجتماعا حول استعدادات العودة الى المدارس للعام الدراسي 2021- 2022 حيث تم عرض تقارير جاهزية المدارس ونسب الإنجاز فيها من قبل مديري المناطق التعليمية الذين قدموا شرحا مفصلا عما تم إنجازه من تجهيزات واستعدادات للعام الجديد.

‏وأكد المضف ضرورة مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لضمان سير العملية التعليمية خلال استقبال الطلبة والطالبات. ‏

كما ناقش الاجتماع الصعوبات التي واجهت المدارس بمختلف المناطق التعليمية أثناء التجهيزات والعمل على إيجاد الحول السريعة والمناسبة لها، حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والوكلاء المساعدون في الوزارة ومديرو عموم المناطق التعليمية.



من جهة اخرى، ومع اقتراب بدء العام الدراسي والذي سينطلق يوم الأحد المقبل بعودة الإدارات المدرسية لمقار أعمالهم، توصلت وزارة التربية إلى اتفاق مع اتحاد الجمعيات التعاونية للمساهمة في دعم ومساندة المدارس لتحقيق العودة الآمنة للطلبة وتوفير المناخ المناسب لهم، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان آلية التعاون ستكون عن طريق مدير المدرسة الذي سيقوم بمخاطبة الجمعية التعاونية لمساعدة المدرسة فيما يحتاجه المبنى المدرسي بقدر المستطاع، مشيرة الى ان مدير المدرسة سيرسل نسخة من الكتاب ايضا الى مراقب المرحلة في المنطقة التعليمية للاطلاع على فحواه.



وأوضحت المصادر ان «التربية» بقطاعاتها المختلفة تعمل جاهدة على ان تكون انطلاقة العام الدراسي سليمة، مثمنة في الوقت نفسه الجهات الحكومية والأهلية التي تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في إنجاح عملية العودة للدراسة.



وعلى صعيد متصل، بدأت المناطق التعليمية بتوزيع المستلزمات الطبية على المدارس من كمامات وأجهزة حرارية ومعقمات، والتي تسلمتها من وزارة الصحة، حيث قامت مراقبة الخدمات العامة بالمناطق التعليمية بتوزيعها على المدارس بمراحلها الدراسية المختلفة.