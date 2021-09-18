عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية يوم 26 الجاري موعدا لتسجيل الطلبة في نظام «المنازل» ويستمر حتى نهاية دوام يوم 31 من يناير 2022 على أن تكون المستندات المطلوبة نسختين من كل طلب للصف الثاني عشر وللصف العاشر والحادي عشر، وشهادة النجاح من آخر صف مصدقة من الجهة المختصة وصورة عنها، وكتاب ترك دراسة مصدق وسورة عنه والجنسية وصورة عنها، والبطاقة المدنية وصورة عنها وجواز السفر وصورة عنه وعليه تأشيرة الإقامة لغير الكويتي، وشهادة الميلاد وصورة عنها و2 صورة شخصية مقاس (6/4) حديثة، والبطاقة الأمنية سارية المفعول لغير الكويتيين وصورة عنها، وبطاقة الأحوال وكرت العائلة للسعوديين وصورة عنهم.

وإضافة إلى ما سبق للتسجيل بالصف الثاني عشر المطلوب آخر شهادتين مصدقتين من الجهات المختصة وصور عنهما (الصف العاشر والحادي عشر) وصورة من جواز السفر. وتكون رسوم التسجيل 30 دينارا طوابع رسم التسجيل.