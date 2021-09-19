نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» لقاء تنويريا للطلبة المستجدين الذين تتطلع لاستقبالهم ضمن دفعة العام الدراسي 2021 /2022، وذلك بحضور رئيس الجامعة بالوكالة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ.د.بسام علم الدين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الأقسام، إلى جانب الطلبة وأولياء أمورهم.



ومع حرصها على تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضمن الاشتراطات الصحية المطلوبة، استهلت الجامعة لقاءها التنويري الذي جرى خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بتقديم عرض مرئي في مسرح الجامعة للتعريف بأهم المعلومات التي يحتاج إليها الطالب، قدمها عميدو كلية العلوم والآداب وكلية العلوم الإدارية، إلى جانب رؤساء الأقسام الإدارية المختلفة، كما تضمن العرض لمحة موجزة عن أقسام الدعم المختلفة للطلبة، مثل مركز الإرشاد الطلابي، ومكتب حياة الطالب، والقسم الرياضي.



من جانبه، أعرب د.بسام علم الدين، عن سعادة الجامعة باستقبال هذه الدفعة الجديدة من الطلبة الذين اختاروا جامعة الخليج كوجهة تعليمية، يتطلعون من خلالها لتحقيق مستقبل دراسي أفضل، مشيرا إلى أن الطلبة سيجدون بالفعل ما يصبون إليه في الجامعة التي تتميز بجودتها الأكاديمية، وتتمتع بوجود كافة المرافق والخدمات التي تمنح الطالب بيئة مثالية، إلى جانب النشاط الاجتماعي والطلابي المتنوع، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الطالب لتحقيق التفوق والنجاح.



وحث علم الدين الطلبة للاستفادة الكاملة من هذه التجربة الدراسية الفريدة من نوعها في جامعة الخليج، والحرص منذ اليوم الأول على تحقيق التميز الأكاديمي والخروج بخبرات متنوعة في مختلف المجالات.

وأكد علم الدين أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة مع العودة إلى الدوام الحضوري، إذ وضعت خطة خاصة بالعودة وفقا للاشتراطات الصحية من قبل وزارة الصحة، من شأنها أن تضمن عودة سلسة وآمنة إلى الدوام الحضوري.



من جهتها، رحبت رئيسة مكتب حياة الطالب في الجامعة، أسيل أبونعمة، بالطلبة المستجدين متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم الدراسية والتميز أكاديميا.

وأشارت أبونعمة إلى أن الطلبة في جامعة الخليج يتمتعون ببيئة اجتماعية مميزة من شأنها أن تصقل خبراتهم ومهاراتهم، لافتة إلى أن مكتب حياة الطالب لن يدخر جهدا في توفير كل ما يحتاج اليه الطالب من خبرات حياتية متنوعة وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم الهادفة.

وأكدت أبونعمة أهمية متابعة الطالب لإيميله الجامعي والذي سيكون نقطة تواصل مهمة بينه وبين الجامعة ووسيلته للتعرف على كافة الأمور التي تتعلق بمسيرته الدراسية، مشيرة إلى أن جميع الأقسام في الجامعة على استعداد تام لخدمة الطلبة وتوفير بيئة مناسبة لهم لتحقيق النجاح والتفوق.