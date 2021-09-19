في استطلاع للرأي أجرته الشركة المتخصصة في شؤون التعليم، والذي استعرض أهم المدارس الدولية في الأميركتين وأوروبا والشرق الأدنى، وشارك فيه أكثر من 20.000 من أولياء أمور الطلاب الذين يرتاد أطفالهم مدارس خاصة، احتلت المدرسة البريطانية في الكويت BSK المرتبة الأولى على المستوى العالمي في عدد من الفئات الرئيسية.



فمن حيث الجودة الشاملة للتعليم المقدم حصلت المدرسة البريطانية في الكويت BSK على أعلى تصنيف، حيث أعرب 94% من أولياء الأمور عن رضاهم، كما احتلت BSK أيضا المرتبة الأولى في جودة التعليم عبر الإنترنت، حيث عبر نحو 90% من أولياء الأمور عن رضاهم عن تجربة المدرسة الافتراضية لأطفالهم خلال فترة إغلاق المدارس، كما احتلت BSK المرتبة الأولى عالميا في رضاء الوالدين عن تطور مستوى الطلاب، حيث أفاد أكثر من 90% من أولياء الأمور بأن أطفالهم يظهرون مستويات جيدة من التحسن والتطور.



تلك النسب العالية، وذلك المستوى المرموق عالميا، يجعل من المدرسة البريطانية بالكويت هي الاختيار الأمثل، والقبلة التعليمية الأفضل ليلتحق بها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وهو المستوى الذي تسعى المدرسة البريطانية في الكويت من خلال فريق عملها المدرب على المحافظة عليه، وتحقيقه من خلال استراتيجية مدروسة، ومواكبة لكافة مستجدات العصر، ومعطيات الواقع، ومجابهة كل التحديات بكل عزيمة وإرادة.