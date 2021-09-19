عبدالكريم العبدالله - ثامر السليم



تنشر «الأنباء» الاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حال عودة طلبة جامعة الكويت للدراسة بالنظام التقليدي تدريجيا، بعد قيام الجامعة بتحقيق سبل السلامة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية في ضوء الإمكانات المتاحة التي يتم توفيرها لهذا الغرض لضمان توفير بيئة آمنة وصحية لمنتسبي ومرتادي الحرم الجامعي.



وفي هذا السياق، أكدت المصادر ان الجامعة طالبت وزارة الصحة بتحديد موعد لعقد اجتماع مع ممثلي جامعة الكويت للتنسيق بشأن الاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار «كورونا» في حين عودة الطلبة للدراسة بالنظام التقليدي اعتبارا من العام 2022-2021، بالإضافة إلى تفعيل التطعيم داخل الجامعة باعتبار هذا الأمر مهما وعاجلا.



ولفتت المصادر الى ان الاشتراطات الصحية التي طبقتها الإدارة الجامعية هي قياس درجة الحرارة قبل الدخول للمباني والكليات من خلال الكاميرات الحرارية بشكل دوري، وتوفير طاقم من الممرضين والممرضات موزعين بجميع العيادات الطبية بمواقع جامعة الكويت لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحدث، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمام الواقي او تغطية الأنف والفم في جميع الأوقات.



وذكرت انه تم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والجسدي للمسافة المقررة وفقا لتعليمات وتوصيات الجهات الصحية المعنية والتي لا تقل عن مترين بما يضمن عدم حدوث ازدحام في الممرات والمباني والكليات والقاعات الدراسية، كما تم إغلاق بعض المقاعد داخل المباني والقاعات والفصول الدراسية لضمان ترك مسافة آمنة بين جميع الطلاب، ومنع التجمعات والأنشطة الجماعية مثل الفعاليات والاحتفالات داخل أروقة الجامعة، بالإضافة الى توفير عدد كاف من المعقمات اليدوية وتوزيعها بجميع المباني والكليات ومراكز العمل، بما يتلاءم مع أعداد منتسبي ومرتادي الجامعة.



وأشارت الى توفير العلامات والملصقات الأرضية للدلالة على مسافات التباعد الآمنة والملصقات الخاصة بمسارات الحركة داخل المباني والكليات وتحديد أماكن الجلوس لضمان ترك مسافة آمنة، كما تم توزيع اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، والقيام بالتطهير البيئي اليومي بشكل مستمر بجميع المباني والكليات، وتوفير غرف عزل للحالات المشتبه بها في العيادات الطبية وبجميع مواقع الجامعة، كما قامت الجامعة مسبقا بمخاطبة «الصحة» لإنشاء مركز لتطعيم لجميع منتسبي الجامعة وحتى الآن لم تقم الوزارة بالبت في الأمر، مؤكدة انه حرصا من الجامعة على حسن سير الاختبارات وتوفير بيئة صحية وآمنة لأبنائها الطلبة فتم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، لافتة الى ان الاختبارات التي تم تنظيمها للطلبة واستقبالهم حضوريا خلالها هي 11 اختبارا للقدرات و43 اختبارا فصليا و10 للتوفل.