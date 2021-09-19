عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وزارة التربية قرارا مفاجئا بإنهاء ندب جميع العاملين في التوجيه الفني للتربية الكشفية بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وإعادتهم الى أعمالهم في المدارس اعتبارا من اليوم الأحد.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، أن أبناء الكشافة ومنذ إنشاء «التربية» يعملون في الوزارة ومناطقها التعليمية ويقع عليهم العبء الكبير في الأزمات والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وآخرها أزمة كورونا، مشيرة إلى أنهم يقومون حاليا على تنظيم دخول المراجعين إلى مبنى الوزارة والمناطق التعليمية.



وأوضحت المصادر أن الجهات الأخرى بالدولة تستعين بكشافة وزارة التربية في الكثير من المناسبات التطوعية والإنسانية، داعية وزير ووكيل التربية إلى التدخل لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، لاسيما ان الكشافة خرجت العديد من القيادات التي تسلمت مناصب عليا في الدولة.