ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي أن لجنة اختيار المرشحين للملاحق الثقافية قد اعتمدت عددا من الأسماء لترشيحهم وقامت بإرسال كتب رسمية إلى جهات عملهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأشارت المصادر إلى ان وزارة التعليم العالي لمم تتخذ قرارا نهائيا باعتمادهم ولاتزال تنتظر موافقات جهات عمل المرشحين وأخذ الاعتمادات الرسمية.



ولفتت إلى ان أبرز الأسماء ممن تم اختيارهم ومخاطبة جهات عملهم هم كل من: د.عادل فرحان العنزي في أستراليا، ود.يوسف الرفاعي ود.نايف الشمري في واشنطن، ود.عبدالله المشعل في لندن، ود.محمد الدغيم في البحرين، ود.حمود القشعان في الأردن، ود.عبدالمحسن القحطاني ود.خالد المحارب في جمهورية مصر العربية.