عبدالعزيز الفضلي



باشرت الإدارات المدرسية لمراحل رياض الأطفال والابتــدائي والمتوســـط أعمالها أمس إيذانا ببدء عامهم الدراسي الجديد وسط احترازات واشتراطات صحية مشددة، وذلك وفقا لتوصيات السلطات الطبية في البلاد.



وشهد الميدان التربوي ممثلا في الإدارات المدرسية انقساما في الآراء حول دخول المعلمين والإداريين إلى المبنى المدرسي، فمنهم من اقتصر في السماح بالدخول على متلقي جرعتي التطعيم، ومنها ما سمح بدخول من تلقوا جرعة واحدة فقط، أو من يقدم مسحة pcr سلبية، في حين كان هناك من غض النظر عن كل ما سبق وسمح بدخول جميع المعلمين إلى مدارسهم.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن البعض التزم بتعليمات الوزارة والسلطات الطبية والبعض الآخر أشار إلى أنه يحتاج إلى قرار رسمي واضح لتقديمه للمعلمين حتى لا يتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن هناك عددا من الإدارات المدرسية منعت غير المحصنين من دخول المدرسة، الأمر الذي جعلهم يتوجهون إلى وزارة التربية واعتصموا أمام مبناها في منطقة جنوب السرة، ولم يتجاوز عددهم 12 معلما ومعلمة غير أن الممنوعين غيرهم عادوا إلى بيوتهم.



وأكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن تلك التعليمات صادرة من الجهات الطبية وعلينا جميعا تنفيذها لسلامة صحة الجميع من معلمين وإداريين وطلبة، داعية الى الالتزام بها وفقا للخطة الموضوعة.



وأوضحت المصادر ان عددا من القيادات التربوية قام بجولات تفقدية على المدارس للاطلاع على سير العمل فيها، مشيرة إلى أن الأمور مطمئنة والجميع يقوم بواجبه على أكمل وجه.



وذكرت أن وكيل التعليم العام أسامة السلطان منذ الصباح الباكر قام بتفقد عدد من مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية رافقه مديرها محمد عايض، مشيرة إلى أن السلطان أبدى ارتياحه لما شاهده من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد.



هذا، وذكر المدير المساعد لمدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة للبنين التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية طارق العمر أنه تم تشكيل فرق في شهر أغسطس الماضي من قبل وزارة التربية، وقامت تلك الفرق خلال الفترة الماضية بمتابعة أعمال الصيانة والجاهزية في كل مرافق المدرسة.



كما أوضح العمر أن شرط الدخول إلى المدرسة هو التطعيم بجرعتين، أما غير ذلك فيطلب منهم شهادة فحص PCR لكل من يدخل المدرسة، هذا وتحرص إدارة المدرسة على قياس درجة الحرارة عند المدخل.



وعلى صعيد متصل، استعدت مدارس المرحلة الابتدائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث هنأت مديرة مدرسة الرديفة الابتدائية للبنات صفاء الأستاذ المعلمين والمعلمات بمناسبة العودة الكاملة للمدارس بعد انقطاع فترة بسبب جائحة كورونا.

وعن تجهيزات المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، ذكرت الأستاذ أن التربية بدأت منذ 3 أسابيع بتشكيل فريق تجهيز المدارس بحيث يتكون فريق المدرسة من 5 معلمات تحت إشراف مدير المدرسة لتجهيز المدرسة، بهدف تحقيق العودة الآمنة.