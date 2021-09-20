ضمن إطار خطة التوظيف التي تتبعها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تكويت الهيئة التدريسية بمختلف الأقسام العلمية في كلياتها ومعاهدها، أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة ومدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب د. حسن الفجام عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الصحية وكلية الدراسات التكنولوجية من حملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات العلمية للأقسام في الكليتين، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 31/10/2021.



وشدد د.الفجام على ضرورة التزام المتقدمين بما هو مطلوب في شروط وضوابط التقديم والملاحظات الهامة الموجودة في الإعلان، وكذلك الحرص على تقديم جميع المستندات المطلوبة حتى لا يتعرض المتقدم لإلغاء طلبه، مبينا أن التخصصات المطلوبة للأقسام العلمية مطروحة حاليا على موقع الهيئة الالكتروني www.paaet.edu.kw متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.