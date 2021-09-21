أقامت الكلية الأسترالية في الكويت لقاء تنويريا إلكترونيا عن بعد لترحب بطلابها الجدد قبيل ابتداء الفصل الأول من العام الأكاديمي الجديد 2021-2022، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021.

حيث تم خلال اللقاء توضيح جميع الأنظمة الداخلية للكلية، وتعريف الطلاب على لوائح الكلية، وتنظيم الفصول الدراسية، وإجراءات حضور الحصص، ونظام الدرجات، إضافة إلى قواعد السلوك العامة.



كما شمل اللقاء تعريفا كاملا لنظام التعلم المدمج الذي سيبدأ بتاريخ 3 أكتوبر 2021، حيث تم شرح طريقة وقواعد التعليم المدمج لمختلف تخصصات الكلية لتعريف الطلبة بنظام الفصول الحضورية وبرتوكول الصحة والسلامة الإلزامية لضمان صحة الطلاب، وتم شرح أنظمة ومنصات التعليم عن بعد أيضا لإعداد الطلبة وتسهيل عملية الدراسة عن بعد.



بالإضافة إلى اللقاء التنويري عن بعد، نظمت الكلية جولات تعريفية داخل الحرم الجامعي للطلبة الراغبين في الزيارة للاطلاع عن قرب على مباني ومرافق الكلية المتنوعة.

حيث إن الكلية تؤمن بأن اللقاءات التنويرية فعالة جدا وعلى الطلاب حضورها، لأنها ترشد المستجدين وتهيئهم للنجاح خلال مسيرتهم الجامعية.



وبهذه المناسبة، علّق حسين الحداد ـ مدير شؤون الطلبة لدى الكلية الأسترالية في الكويت، قائلا: «يسرنا أن نرحب بالطلاب والمدرسين والموظفين في الحرم الجامعي للعام الأكاديمي الجديد.

ونتمنى للجميع فصلا دراسيا ناجحا، ونأمل أن يحظى جميع طلابنا بتجربة دراسية ممتعة ونافعة في الكلية، ونؤكد على طلبتنا ضرورة اتباع الإرشادات الصحية التي وضعتها الكلية والجهات الصحية لضمان بيئة آمنة للجميع».