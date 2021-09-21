ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ان مدير الجهاز د.حمد العدواني أصدر قرارا بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مشيرة إلى انه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

ولفت إلى انه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



وأشار إلى أن الجهاز حريص دائما على مواكبة التخصصات العلمية والعملية التي تشكل مجالات دراسية ميدة لطلبتنا