عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أن الدليل الإرشادي المتعلق بالخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد لم يتم اعتماده بشكل رسمي حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تعديلات بسيطة طرأت عليه.

وذكرت المصادر أن «التربية» بانتظار اعتماد الدليل الإرشادي من وزارة الصحة، لافتة إلى انه من المتوقع اعتماده اليوم أو غدا على أبعد تقدير.

وأضافت أنه في حال وصوله من وزارة الصحة سيتم وضعه على موقع الوزارة وتعميمه على القطاعات والمناطق التعليمية والمدارس بمراحلها المختلفة، لافتة إلى أن الدليل تمت دراسته من جميع الجوانب متمنية الالتزام بكل ما تضمنه من تعليمات تخص الإدارات المدرسية والطلبة وأولياء الأمور والخطة الدراسية بشكل عام.