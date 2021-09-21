عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية م ياسين الياسين أن هناك صيانة عاجلة وفورية لكل ما يردنا من الإدارات المدرسية من ملاحظات أو أعطال في مرافق المباني المدرسية لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلبة، مشيرا إلى أن أي عطل في التكييف أو غيره يتم إصلاحه في نفس الوقت وذلك من خلال فريق فني متخصص لمتابعة هذه الأمور مع الإدارات المدرسية التي تتواصل معنا بشكل مباشر ويومي.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الياسين لـ«الأنباء» حيث أوضح أن الأمور في المدارس ومع انطلاقة العام الدراسي تسير على ما يرام وفق الخطة الموضوعة، مشيرا الى ان جميع عقود الصيانة في المناطق التعليمية سارية المفعول ومنها من تم التمديد له باستثناء منطقة مبارك الكبير التعليمية.