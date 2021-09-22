حصلت ورقة بحثية ممولة من قبل الكلية الأسترالية في الكويت تحت عنوان «الشمول المالي والاستقرار البنكي ـ أدلة مقارنة بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية» على جائزة أفضل ورقة من المجلة الدولية للتمويل والإدارة الإسلامية في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الثالث والعشرين للجمعية المالية الماليزية 2021، حيث إن الباحث الرئيسي للورقة هو د.صادق ضمرة ـ أستاذ مساعد في قسم الرياضيات والفيزياء لدى الكلية الأسترالية في الكويت، أما الباحث المشارك د.أحمد بني مصطفى ـ رئيس قسم الرياضيات والفيزياء لدى الكلية الأسترالية في الكويت.



وقد أقيم المؤتمر من قبل الجمعية المالية الماليزية لعام 2021 افتراضيا، حيث ألقى د.ضمرة في المؤتمر محاضرة حول البحث ونتائجه، وحصل البحث على جائزة أفضل ورقة علمية من قبل المجلة الدولية للتمويل والإدارة الإسلامية في الشرق الأوسط، وهي مجلة رائدة في الربع الثاني من العام تنشر تحليلات عالية الجودة ومتعمقة حول القضايا الحالية في التمويل والإدارة الإسلامية في الشرق الأوسط.



وركزت الورقة البحثية على الشمول المالي في الكويت بتطبيق عمليات إحصائية متقدمة على القطاع المصرفي والمالي، وبدوره وصف د.بني مصطفى نتائج البحث بأنها قيمة للغاية وأشار إلى أن النتائج يمكن أن تساعد على تنفيذ مختلف جوانب النظام المالي والمصرفي في الكويت بشكل أفضل.



من جانبه، علق د.ضمرة على الإنجاز: «أود أن أشكر الكلية الأسترالية في الكويت على دعمها المستمر للبحث العلمي من قبل الطاقم الأكاديمي، ونأمل أن نستخدم نتائج بحثنا للتوصل إلى توصيات لإفادة الكويت واقتصادها».