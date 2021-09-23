عبدالكريم العبدالله ـ ثامر السليم

تستعد جامعة الكويت للبدء في العام الدراسي الجديد بـ«اشتراطات صحية» مشددة لمنع تفشي ڤيروس كورونا بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة. وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء» أن جامعة الكويت تنسق مع وزارة الصحة لتطبيق عدة خطط احترازية تهدف الى عودة «آمنة» للدراسة في أروقة الجامعة في العام الجديد

فحص pcr

وأفادت المصادر بأن جامعة الكويت طلبت من وزارة الصحة تخصيص مواقع لإجراء فحوصات pcr للكشف عن ڤيروس كورونا في «مدينة صباح السالم الجامعية ـ الشويخ - كيفان ـ الخالدية ـ العديلية ـ الجابرية ـ الفنطاس» وذلك للتسهيل على الراغبين من منتسبي الجامعة من الطلبة واعضاء هيئة التدريس والعاملين في اجراء تلك الفحوصات للكشف عن ڤيروس كورونا والدخول الى أروقة الجامعة بـ«أمان».

وبينت المصادر ذاتها أن جامعة الكويت طلبت من وزارة الصحة أيضا تخصيص موقع لـ«التطعيم» ضد «كوفيد-19» داخل الحرم الجامعي بمقر الجامعة في الشويخ لتقديم خدمة التطعيم لجميع منتسبي الجامعة. واشارت المصادر الى أن جامعة الكويت ستشكل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في الجامعة تزامنا مع قرب عودة الطلبة للدراسة التقليدية خلال العام الدراسي الجديد.