عبدالعزيز الفضلي



أوقفت وزارة التربية التعيينات الجديدة لمعلمي ومعلمات التربية الفنية في المرحلة الثانوية.

جاء ذلك في كتاب عممه وكيل التعليم العام أسامة السلطان وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه: «إشارة إلى الكتاب الوارد من التوجيه الفني العام للتربية الفنية المؤرخ في 12/9/2021 يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعدم تحديد المرحلة الثانوية للمعلمين والمعلمات الجدد لتخصص التربية الفنية بالمرحلة الثانوية، على أن يتم تحديد مركز العمل على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة فقط، للعلم وعمل اللازم».

من جهة أخرى، أبلغت وزارة التربية المناطق التعليمية بعدم وضع تقييم للمعلمين العالقين، مشيرة إلى أنهم لم يباشروا عملهم، وبالتالي لا يستحقون التقييم.

وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن المناطق التعليمية شددت على الإدارات المدرسية بالالتزام بتعليمات الوزارة، مؤكدة أن التقييم سيكون للمعلمين والإداريين الذين هم على رأس عملهم فقط.

وأكدت المصادر أهمية مراجعة الأسماء والكشوفات قبل اعتمادها وإرسالها للوزارة، مشيرة إلى انه يجب إعطاء كل ذي حق حقه.